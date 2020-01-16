Михаил Мишустин назначен премьер-министром России. Дмитрий Медведев занял пост заместителя председателя Совбеза

Михаил Мишустин указом президента РФ назначен на пост премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.

Также подписан указ об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначении на нее Дмитрия Медведева.

Оба указа вступили в силу с момента подписания.

Дмитрий Медведев 15 января на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным объявил об отставке с поста главы правительства. Путин объявил, что планирует создать пост заместителя председателя Совбеза и предложить его Медведеву. Председателем Совбеза является Путин, Медведев входил в число постоянных членов этой структуры.

На пост главы правительства Путин после отставки Медведева выдвинул главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина. Представить новый состав правительства Мишустин пообещал в ближайшие дни. По закону, у нового премьера есть неделя на формирование кабинета.