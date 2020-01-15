Правительство России подало в отставку. Медведев станет заместителем главы Совета безопасности

Правительство России подало в отставку. Об этом премьер Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета с президентом Владимиром Путиным после его послания, в котором тот высказал предложения о внесении изменений в Конституцию.

Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

В ответ на это Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. Его председателем является Путин. Должности заместителя председателя на сегодняшний день нет, ее предлагается учредить.

До формирования нового правительства Медведев останется исполняющим обязанности премьер-министра.