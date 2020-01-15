«Ну здравствуйте, Нурсултан Владимирович» Россия обсуждает послание Путина и отставку правительства. Материал обновляется

Алексей Никольский / ТАСС / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил провести реформу Конституции. Она предполагает, в частности, передачу части президентских полномочий парламенту, ужесточение требований для кандидатов в президенты и ограничение приоритета международного права на территории России. «Медуза» собрала первые реакции на предлагаемые Путиным поправки.

глава Центризбиркома

Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос. Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется, скорее всего.

спикер Совета Федерации

О сроках проведения референдума говорить пока рано. Я считаю, что президент сегодня принял очень смелое решение передать часть своих полномочий парламенту. Это говорит о том, что в России стабильная политическая система, и президент не боится этого, а, наоборот, считает, что нужно поднимать авторитет и роль парламента.

спикер Госдумы

Вопрос [об изменениях в Конституцию РФ] в таком звучании впервые обсуждается. Прежние изменения были точечные, очень небольшие. Речь шла об увеличении сроков полномочий, это серьезным образом не сказывалось на действиях институтов власти. Сегодня президент предложил укрепить суверенитет нашей страны, хотелось бы обратить на это внимание.

вице-спикер Госдумы

Я полагаю, что [голосование по изменениям в Конституцию] в этом году вполне можно реализовать, времени достаточно, год только начался.

лидер ЛДПР

Наконец Госдума становится тем органом, который влияет на управление в стране. [Я думаю, обе палаты парламента] весной все [поправки] примут, а народ проголосует [на референдуме] в единый день голосования 13 сентября.

оппозиционный политик

Главный итог послания Путина: какие же олухи (и/или жулики) все те, кто говорил, что Путин уйдет в 2024 году. Оставаться пожизненным единоличным лидером, захватив в собственность целую страну, присвоив себе и своим друзьям ее богатства — единственная цель Путина и его режима.

Для референдума нужна явка 50% избирателей, а никто на него идти не захочет. Поэтому будет какая-то жульническая хрень, вроде «электронного голосования» на выборах в Мосгордуму. Или электронных выборов в общественную палату. Сначала вымученная «дискуссия», а потом объявят результаты.

режиссер

Революционным является мощнейшее перераспределение ответственности между субъектами федерации, Государственной думой, Советом Федерации, президентом и правительством. В данном случае уходит «как начальник скажет, так и будет». Важно и то, что мы, наконец, не будем подчиняться международным законам, живя по своим законам, в спорных вопросах. Мы знаем, каким образом мировые законы и общественное мнение вне России будут решать наши вопросы. Сегодня было сказано, что мы опираемся только на свои законы, только на свои интересы, только на свою конституцию, а это и есть залог суверенитета страны.

глава Счетной палаты

Я считаю, что более строго должны быть разделены полномочия президента и премьера в экономической сфере. Сегодня любое поручение президента председатель правительства должен исполнить, таким образом, ответственность размывается. Было бы хорошо впоследствии, когда-то в будущем, такое распределение, более строгое, в экономической сфере ввести.

Меры по определению нового статуса премьера, назначения, по сути, утверждения парламентом премьеров, вице-премьеров и министров, сохраняют у президента право их смещения. Эти основания по смещению должны быть более строго определены, иначе меры по назначению размываются. Это маленький шажок, да, в сторону парламентской республики, но пока это еще не парламентская республика.

глава Крыма

Поддерживаю заявление президента о необходимости усилить роль губернаторов в принятии решений федерального значения. Очень актуальная для Крыма инициатива. Ее реализация будет способствовать повышению эффективности региональной политики государства.

глава международной правозащитной группы «Агора»

[Поправка о приоритете Конституции РФ над международным правом] позволит российским властям в случае принятия каким-то международным судом, юрисдикционным органом, квазисудебным органом — неважно, каким — какого бы то ни было решения, которое будет неприятно российским властям, будет возможно поставить под сомнение соответствие этого решения Конституции.

доктор юридических наук, профессор факультета права ВШЭ

17 минут конституционного переворота. Очень коротко навскидку: создание механизма обоснования невыполнения Россией обязательств по выполнению международных договоров, уничтожение федерации (фатальное сокращение полномочий региональных органов власти), уничтожение местного самоуправления и искажение принципа публичной власти, поражение в правах в результате реализации права свободного передвижения, нарушение принципа равенства граждан, де-факто поражение даже имитационного парламентаризма, уничтожение Совета Федерации, Госсовет как орган управленческой вертикали над парламентом, нереальное укрепление президентской вертикали, полное уничтожение независимости судебной системы. Переворот ли это? Да.

политолог

Я думала, что в этом послании будет борьба с бедностью, демография и юбилей, а конституционный файн-тюнинг объявят поближе к парламентским выборам. В остальном же это тот самый , который я весь прошедший год расхваливала как самый вероятный из трех (два других — китайский и белорусский).

журналист, заместитель главного редактора журнала «The New Times»

Ну, здравствуйте, Нурсултан Владимирович, здравствуйте, наше навсегда.

журналист, культуролог, руководитель проекта «Полка»

Когда в 2011-м Путин объявлял, что возвращается, оптимисты в фейсбуке подсчитывали, сколько лет им будет в 2018-м, реалисты — сколько в 2024-м, а пессимисты уныло бубнили, что ничего и никому никогда уже не будет — и оказались правы!

политолог

Хотел бы обратить внимание на то, что референдумы, которые проводили [бывший президент Венесуэлы Уго] Чавес и [бывший президент Боливии Эво] Моралес, провалились (а ранее и [чилийский диктатор Аугусто] Пиночет), так как во многом превратились в референдумы о доверии. Россия, конечно, имеет другую ситуацию, но все же. Кроме того, из идей которые видел — совместить референдум с выборами в Госдуму. Они у нас, напомню, благодаря товарищу Володину в сентябре ради низкой явки. Низкая явка подрывает легитимность всей этой затеи, поэтому в случае совмещения референдума и выборов разумнее перенести на нормальную дату (ноябрь-декабрь).

Но самое главное — вам колбасу целиком или нарезать? Граждан будут заставлять за это голосовать целиком или дадут выбор выразить отношение по отдельности к разумному (усиление полномочий парламента), неразумному (отказ от приоритета норм международного права, ослабление судов; МСУ) и спорному (Госсовет)? В любом случае, вы должны понимать, что все это временное, под «Путина после 2024». Без Путина все это будет меняться снова и работать не будет (а может и с ним не будет).

P. S. Частота изменений Конституции в угоду личности девальвирует ценность Конституции. Поэтому свои правовые основы они не укрепляют, а ослабляют.

главный редактор Carnegie.ru

Россия должна быть как здоровая клетка: плотная оболочка снаружи, непроницаемая для вирусов, но живая внутри. Капитализм сохраняется. И сохраняется коалиционный характер власти — за внешний контур по-прежнему отвечают силовики (они, вместе с президентом, Госсоветом и прочими определяют, кто и что тут вирус), экономисты во власти — за развитие, экономический рост и отсутствие технологического отставания (это тоже параметр безопасности).

Лучше действовать не вдогонку, а с опережением. Параметры транзита власти, при котором Путин уходит, но не в сторону, а куда-то в новый верхний отсек усложненной системы, заданы, и чтобы ее построить, не обязательно теперь ждать 2024 года.

политолог

Отставка правительства может быть увязана с посланием президента Федеральному Собранию, быть заранее задуманным планом. Но опять же, сегодня правительство России — клуб технократов, которые обслуживают инструкции, получаемые из Кремля. Это не политический кабинет. В целом, я думаю, что правительство сохранится в нынешнем виде.

президент Центра политических технологий

Скорее всего, отставка связана с социально-экономической повесткой, которая звучала в послании. Мы не знаем, какую комбинацию членов следующего правительства держит у себя в голове президент — однако очевидно, что будут перераспределены игроки «партии экономии» и «партии трат».

первый замглавы международного комитета Совета Федерации

[Пост заместителя председателя Совета безопасности, который Путин предложил Медведеву] — это высочайшая должность. Учитывая, что глава государства является председателем Совбеза, это, по сути, должность вице-президента.

полномочный представитель президента в Госдуме

Если все подготовлено, то [формирование нового правительства] занимает… помните, прошли выборы президента — правительство ушло в отставку, и, по сути, на следующий день все было сформировано.

политтехнолог

Старый конь глубоко не вспашет, но и борозды не испортит. Нужно что-то новое в рамках социального оптимизма, нужно, чтобы люди поверили в серьезность перемен, в лучшее будущее. Какая-то встряска была нужна, в том числе для правительства.

заместитель директора Центра политической конъюнктуры

Это ложится в линию послания на обновление политической системы. Новые правила игры — новое правительство. Должно следовать какое-то продолжение, не менее сильное по своему содержанию и последствиям. Главный вопрос в том, какая будет конфигурация власти и как будут взаимодействовать между собой структуры в рамках исполнительной власти.

политолог

Для самого Медведева это решение нельзя назвать плохим: он выводится из поля публичной критики и ответственности за возможные ошибки правительства, и сможет активнее заниматься подготовкой «Единой России» к думским выборам.

председатель ЦК КПРФ

Идея отставки правительства перезрела. Уже в прошлом году правительству надо было корректировать особенно финансово-экономический блок. Сейчас надо проконсультироваться и найти хороших руководителей, если нам опять предложат Алексея Кудрина — это будет самый плохой вариант. Эта кандидатура абсолютно на премьерство не подходит, нужны люди, которые умеют работать. Такие люди есть. Мы свои кандидатуры озвучим.

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Реакции собирала Ольга Корелина