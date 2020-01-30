Путин решил платить Медведеву за работу в Совбезе 618 тысяч рублей

Зарплата Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности РФ составит 618,7 тысячи рублей в месяц. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

По расчетам РБК, месячная зарплата Медведева как премьер-министра в конце 2019-го была точно такой же — 618,7 тысячи рублей, до этой суммы она выросла после первой за четыре года индексации зарплат чиновников.

Путин в октябре 2019-го поднял зарплату себе, Медведеву и руководителям ведомств на 4,3%. The Bell писал, что зарплата премьер-министра, исходя из указанного в декларации годового дохода, составляет около 825 тысяч рублей, а после индексации вырастет на 35 тысяч рублей.

Вместе с тем, чиновники в декларациях указывают именно доход, кроме зарплаты это могут быть деньги от продажи имущества или других активов.