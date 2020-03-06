Власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

Минюст США обвиняет Олега Тинькова в налоговом мошенничестве. По версии американских властей, бизнесмен скрыл миллиард долларов в активах и доходах при отказе от гражданства США. Об этом говорится на сайте Минюста.

Согласно обвинительному заключению, Тиньков был мажоритарным акционером , которая в 2013 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже. В результате стоимость доли Тинькова превысила миллиард долларов.

Через три дня после IPO Тиньков вышел из гражданства США. При этом он должен был заплатить так называемый . Но бизнесмен подал в налоговую службу недостоверные сведения о том, что его доход за 2013 год составил 206 тысяч долларов, а стоимость его активов — 300 тысяч долларов.

Обвинительный акт против Тинькова был составлен в сентябре 2019 года. В нем два пункта обвинения, по каждому из которых бизнесмену грозит три года лишения свободы, а также штраф (его размер не уточняется).

О претензиях Налогового управления США к Олегу Тинькову стало известно 28 февраля. Из-за них Тинькова хотели взять под стражу в Лондоне, но он остался на свободе под залог в 20 миллионов фунтов стерлингов. Также Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта, отмечаться в полиции и носить электронный маячок. Суд в Лондоне решает вопрос о его экстрадиции в США.

Олег Тиньков был гражданином США с 1996 по 2013 год.