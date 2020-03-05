Британский суд обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Бизнесмен Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии. Об этом свидетельствуют документы Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, с которыми ознакомился РБК. Представитель суда подтвердил эту информацию.

Как отмечает РБК, ранее о том, что Тиньков является гражданином Кипра, не сообщалось.

Тиньков выпущен под залог до 27 апреля — на эту дату назначено следующее слушание по его делу. Как сообщили в суде, кроме передачи паспортов, по условиям залога бизнесмен заплатил 20 миллионов фунтов стерлингов, обязался отмечаться в полиции трижды в неделю и соблюдать комендантский час с 19:00 до 7:00, что подразумевает ношение электронного маячка.

В материалах суда также изложена суть обвинений Налогового управления США против Тинькова. По версии американских властей, бизнесмен в период с 23 октября 2013 года по 26 сентября 2019-го подписал заведомо ложную налоговую декларацию и другие документы, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед налоговой службой США.

Как следует из судебных документов, сейчас суд в Лондоне решает, позволяют ли обвинения против Тинькова экстрадировать его в США.

Олег Тиньков — основной владелец зарегистрированной на Кипре TCS Group Holding, которая объединяет «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл» и другие проекты Тинькова.

28 февраля TCS Group Holding сообщила, что Тиньков ведет в Лондоне судебное разбирательство с Налоговым управлением США (бизнесмен был гражданином США до 2013 года). Из-за претензий американской налоговой службы Тинькова хотели арестовать в Лондоне, он остался на свободе под залогом.