TCS Group Holding подтвердила информацию об освобождении Олега Тинькова под залог в Лондоне

TCS Group Holding — головная компания «Тинькофф банка» — подтвердила информацию о выдаче в Лондоне ордера на задержание основного акционера группы Олега Тинькова и освобождении бизнесмена под залог.

По информации TCS Group Holding, ордер на задержание Тинькова был выдан из-за обвинений в неуплате налогов со стороны Налогового управления США.

Сейчас в Лондоне проходят судебные слушания по этому делу. Ожидается, что Тиньков останется в городе до их окончания.

О том, что Налоговое управление США инициировало судебные слушания в отношении Олега Тинькова, стало известно 28 февраля. Слушания будут проходить до апреля. Тиньков участвует в них как частное лицо.

1 марта британский таблоид Sunday Express сообщил, что суд проходит в Великобритании. По информации издания, американские власти выдали предварительный ордер на арест бизнесмена и потребовали его экстрадиции США. Тиньков якобы заплатил залог в 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы остаться на свободе в Великобритании.

Олег Тиньков занимает 47-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Известно, что в 2013 году Тиньков отказался от паспорта США.