Sunday Express: Олег Тиньков оспаривает экстрадицию в США. Он выплатил в качестве залога 20 миллионов фунтов

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков выплатил 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве залога на время судебного разбирательства с налоговой службой США, которое проходит в Великобритании. Об этом сообщает таблоид Sunday Express, не называя источников этой информации.

По данным издания, американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест бизнесмена, обвиняя его в неуплате налогов.

Залог, выплаченный Тиньковым, является одной из крупнейших подобных сумм, пишет таблоид, однако налагает на бизнесмена строгие ограничения.

До следующего заседания в суде Вестминстера за ним ведется постоянное наблюдение с помощью электронного браслета, утверждает Sunday Express. Тинькову запрещено покидать с 19:00 до 7:00 свою квартиру в лондонском районе Кенсингтон. Кроме того, его обязали сдать паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции.

Представители «Тинькофф банка» не стали комментировать эту информацию Forbes.

О судебных слушаниях, инициированных Налоговым управлением США в отношении Олега Тинькова, стало известно 28 февраля. Сообщалось, что они будут проходить до апреля. Тиньков участвует в них как частное лицо.

Олег Тиньков занимает 47-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. В 2013 году Тиньков отказался от паспорта США.