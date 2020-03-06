Среди инвесторов блокчейн-платформы Павла Дурова оказалась вдова Стива Джобса

Вдова сооснователя корпорации Apple Стива Джобса, Лорен Пауэлл Джобс, вложилась в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON). Об этом, как пишет РБК, сообщил Block TV близкий к проекту TON источник.

Лорен Пауэлл Джобс участвовала в первом раунде первичного размещения токенов (ICO), когда инвесторы вкладывали в проект от 5 миллионов долларов.

Ранее из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США по делу против Telegram стало известно, что инвесторами блокчейн-платформы, в числе прочих, был Михаил Абызов, занимавший в тот момент пост министра по вопросам Открытого правительства, а также миллиардеры Роман Абрамович и Михаил Гуцериев. Абрамович и Гуцериев вложили в проект 10 миллионов долларов и 15 миллионов долларов соответственно.

SEC в октябре 2019 года добилась временного запрета на выпуск и распространение криптовалюты Gram, которую Дуров планирует запускать вместе с TON. Регулятор настаивает, что Telegram продавал токены как ценные бумаги, не зарегистрированные в соответствии с законодательством США. Из-за претензий SEC запуск Gram отложили на полгода или год. Telegram утверждает, что токены — товар, а не ценная бумага.