Криптовалюте Павла Дурова отказали в ценности, присущей пончикам и золоту

Утверждение Telegram о том, что токены Gram это товар, а не ценная бумага, являются попыткой избежать экономической реальности. Об этом Комиссия по ценным бумагам США (SEC) сообщила в новом меморандуме в рамках разбирательства о законности криптовалюты компании Павла Дурова.

Регулятор считает, что Telegram создает «искусственное различие» между покупкой Gram и их доставкой покупателю, что и должно, по мнению компании, сделать токены товаром.

Инвесторы , поскольку их не существовало на момент покупки, пересказывает комиссия позицию Telegram.

«Но Gram никогда не будет осязаемым <…> это компьютерный код, подтверждающий право владения активом, — уверяет SEC. — Gram — это не товар первой необходимости. В отличие от золота, комиксов и пончиков Krispy Kreme, Gram не имеет внутренней ценности, она зависит исключительно от усилий Telegram по созданию блокчейна».

SEC в октябре 2019 года добилась временного запрета на выпуск и распространение криптовалюты Gram. Комиссия обвинила Telegram в продаже токенов как ценных бумаг, не зарегистрированных в соответствии с законодательством США. Из-за претензий комиссии запуск Gram отложили на полгода или год.