Число заболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек
Источник: Университет Джонса Хопкинса
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Число заразившихся коронавирусной инфекцией людей превысило 100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, которые отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру.
Больше всего случаев заболевания зафиксировано в материковой части Китая (80,6 тысячи), Южной Корее (6,6 тысячи), Иране (4,7 тысячи) и Италии (3,9 тысячи). Всего хотя бы один случай коронавируса подтвержден в более чем 90 странах мира.
В России по состоянию на 6 марта подтверждены 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.