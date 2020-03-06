Число заболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией людей превысило 100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, которые отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в материковой части Китая (80,6 тысячи), Южной Корее (6,6 тысячи), Иране (4,7 тысячи) и Италии (3,9 тысячи). Всего хотя бы один случай коронавируса подтвержден в более чем 90 странах мира.

В России по состоянию на 6 марта подтверждены 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.