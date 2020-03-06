В России зафиксировали шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве РФ.

Пятеро заболевших обнаружены в Москве, еще один — в Нижнем Новгороде.

В штабе отметили, что все новые случаи связаны с поездками в Италию. Состояние всех пациентов удовлетворительное, заболевание у них протекает в легкой форме.

Ранее в России были подтверждены четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией — в Тюмени, Забайкальском крае, Санкт-Петербурге и Москве.