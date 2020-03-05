ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей по закону об «иностранных агентах»

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) на 500 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах», сообщает «МБХ медиа».

На ФБК и его директора Ивана Жданова составили по три административных протокола, в том числе из-за отсутствия пометки «иностранный агент» в инстаграме организации, сказал изданию юрист фонда Александр Помазуев.

Другой протокол связан с тем, что «испанец перевел деньги на счет, а мы не заметили», сказал Помазуев.

Он не уточнил, кто составлял протоколы. Как правило, это делает Роскомнадзор.

Минюст включил ФБК в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента», в октябре 2019-го.

Закон об «иностранных агентах» действует с 2012 года, такой статус Минюст присваивает НКО, которые, по мнению министерства, занимаются политикой и получают иностранное финансирование.