Рамзан Кадыров извинился перед Тиной Канделаки

Глава Чечни Рамзан Кадыров и боец ММА Александр Емельяненко извинились перед генеральным продюсером «Матч-ТВ» Тиной Канделаки. Видео с извинениями Канделаки выложила в твиттер.

«Мы сегодня с Александром очередной косяк запороли», — говорит Кадыров на видео. «Не сегодня, а Александр вчера. Ну, чуть-чуть вспылил, Тина, не взыщи», — продолжает Емельяненко. Затем оба извиняются, а Кадыров обещает прислать Канделаки цветы на 8 марта.

Накануне Тина Канделаки написала в своем канале в «Яндекс.Дзене» пост, в котором назвала Емельяненко «трудным ребенком российских MMA» и высказала мнение, что Кадыров «дает ему второй шанс», тренируясь с ним в бойцовском клубе «Ахмат».

Емельяненко написал в инстаграме, что был лучшего мнения о Канделаки, и назвал ее дурой (сейчас эта сториз недоступна). «Я вообще без понятия, чего она решила про меня говорить. Собрала слухи и сплетни с просторов интернета и делает выводы, не зная человека лично», — пояснил Емельяненко свою реакцию РБК.

В Чечне распространена практика публичных извинений перед руководством республики. Часто извинения приносят люди, которые жаловались на власть.

Перед Рамзаном Кадыровым также извинялась известные люди, живущие за пределами Чечни: журналист Максим Шевченко, красноярский депутат Константин Сенченко, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.