Главный раввин Москвы принес извинения мусульманам в инстаграме Кадырова
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт принес извинения за свои слова о том, что «сегодня 99 процентов террористов являются мусульманами». Видео с обращением раввина опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Если я обидел верующих людей, то я извиняюсь», — сказал Гольдшмидт. Он выразил сожаление в связи с тем, что «не был достаточно осторожен в формулировках».
По словам раввина, он никогда не говорил о том, что все мусульмане являются террористами. Гольдшмидт также отметил, что слова о 99 процентах террористов «были сказаны в контексте критики» указа Дональда Трампа, который запретил въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран.
Пинхас Гольдшмидт упомянул мусульманских террористов в интервью РИА Новости. Он выступил против запретов на въезд для мусульман, заявив: «Мы вас всех боимся, поэтому мы накажем вас всех — такой подход не решит проблему <…> Обладателя грин-кард, нобелевского лауреата, иранского диссидента включить в этот список лишь из-за того, что они мусульмане? Это просто смешно!»
В январе 2016 года извинения Рамзану Кадырову приносил депутат красноярского городского совета Константин Сенченко, который в своем фейсбуке назвал главу Чечни позором России. В мае 2016 года телеканал «Грозный» показал запись с извинениями жителя Чечни Рамазана Джалалдинова, который критиковал власти республики.