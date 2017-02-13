Главный раввин Москвы принес извинения мусульманам в инстаграме Кадырова

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт принес извинения за свои слова о том, что «сегодня 99 процентов террористов являются мусульманами». Видео с обращением раввина опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Если я обидел верующих людей, то я извиняюсь», — сказал Гольдшмидт. Он выразил сожаление в связи с тем, что «не был достаточно осторожен в формулировках».

По словам раввина, он никогда не говорил о том, что все мусульмане являются террористами. Гольдшмидт также отметил, что слова о 99 процентах террористов «были сказаны в контексте критики» указа Дональда Трампа, который запретил въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран.