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Журналист Максим Шевченко извинился за слова о Рамзане Кадырове, который «дает сильно заднего»

Источник: Максим Шевченко
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Журналист Максим Шевченко опубликовал в инстаграме видео, где заявил, что готов забрать обратно свои слова о главе Чечни Рамзане Кадырове — «резкие и обидные для любого кавказца и для любого мужчины».

Шевченко рассказал, что 11 августа на ютьюбе обсуждал высказывание Кадырова об имаме Шамиле, вызвавшее протесты в Дагестане. Тогда в ходе стрима журналист сказал: «Рамзан Ахматович сейчас дает сильно заднего, приглашая к себе разных дагестанских ученых».

Шевченко отметил, что записал видео с извинениями после того, как с ним связался спикер парламента Чечни Магомед Даудов, обративший его внимание «на эти обидные слова».

Больше об имаме Шамиле

Максим Шевченко стал не первым, кто извинился за свои слова перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В 2016 году перед ним извинялся красноярский депутат Константин Сенченко, в 2017-м — главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Кто еще извинялся на камеру