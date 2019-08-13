Журналист Максим Шевченко извинился за слова о Рамзане Кадырове, который «дает сильно заднего»

Журналист Максим Шевченко опубликовал в инстаграме видео, где заявил, что готов забрать обратно свои слова о главе Чечни Рамзане Кадырове — «резкие и обидные для любого кавказца и для любого мужчины».

Шевченко рассказал, что 11 августа на ютьюбе обсуждал высказывание Кадырова об имаме Шамиле, вызвавшее протесты в Дагестане. Тогда в ходе стрима журналист сказал: «Рамзан Ахматович сейчас дает сильно заднего, приглашая к себе разных дагестанских ученых».

Шевченко отметил, что записал видео с извинениями после того, как с ним связался спикер парламента Чечни Магомед Даудов, обративший его внимание «на эти обидные слова».

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Максим Шевченко стал не первым, кто извинился за свои слова перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В 2016 году перед ним извинялся красноярский депутат Константин Сенченко, в 2017-м — главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.