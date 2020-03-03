Власти Украины заявили о первом случае коронавируса в стране

На территории Украины зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом Минздрав Украины объявил на специальном экстренном брифинге.

Коронавирус обнаружен у жителя Черновицкой области. который вернулся на Украину из Италии, с пересадкой в Румынии, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Вчера я говорил, что у нас было 4 случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека», — сказал Ляшко.

По состоянию на утро 3 марта, в мире было зафиксировано 90899 случая заражения коронавирусом. 48 тысяч человек из числа заболевших выздоровели, 3116 погибли.

В числе прочих стран случаи заболевания коронавирусом были выявлены в Белоруссии (три случая), Литве, Эстонии и Латвии — по одному случаю.

В России, по данным на 3 марта, известно о шести случаях заболевания коронавирусом. В трех случаях вирус был обнаружен у находящихся на территории России, еще трое россиян заразились коронавирусной инфекцией на лайнере «Даймонд Принсесс», сейчас они проходят лечение в Казани.