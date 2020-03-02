Российские банки в начале 2020 года резко сократили выдачу кредитов

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась более чем на 20%, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Снижение в этом сегменте, отмечает издание, произошло впервые как минимум за пять лет. Сократилось как количество выданных банками кредитных карт, так и суммарный лимит по ним.

Снижение выдачи кредитных карт зафиксировали и другие крупнейшие бюро кредитных историй. В частности, в Национальном бюро кредитных историй обратили внимание на то, что снижение выдач сильнее всего сказалось на картах с большими кредитными лимитами — от 300 тысяч рублей.

Сокращение выдачи кредитов эксперты связывают, в первую очередь, с политикой Центробанка в этом сегменте, в частности, с требованием расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) для каждого заемщика. Именно из-за введения ПДН, считают они, резко снизилось число кредитов с большими лимитами.

Новые правила выдачи потребительских кредитов, предусматривающие расчет показателя долговой нагрузки для каждого заемщика, действуют в России с 1 октября 2019 года.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) ранее сообщало, что по итогам 2019 года доля одобренных российскими банками кредитных заявок в 2019 году упала до минимума за два года. Снижение доли одобренных кредитов в НБКИ связали как с политикой ЦБ, так и со «скромной динамикой» доходов населения.