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В каких профессиях на кредиты тратят почти треть зарплаты

Источник: Meduza
Национальное бюро кредитных историй <a href="https://www.nbki.ru/company/news/?id=25986" target="_blank">отчиталось</a> о показателях долговой нагрузки (сумма всех выплат по всем кредитам человека, поделенная на его среднемесячный доход) по основным отраслям. Расчеты <a href="https://www.nbki.ru/documents/28.10.2019_1.pdf" target="_blank">показали</a>, что во всех профессиях закредитованность с начала 2019 года выросла, сильнее всего — у охранников, которые в апреле отдавали по кредиту только 30%, а в октябре — уже 34%. Наименее закредитованными оказались россияне, работающие в IT (13,6%), телекоммуникациях (15,7%) и маркетинге (20%).
Национальное бюро кредитных историй отчиталось о показателях долговой нагрузки (сумма всех выплат по всем кредитам человека, поделенная на его среднемесячный доход) по основным отраслям. Расчеты показали, что во всех профессиях закредитованность с начала 2019 года выросла, сильнее всего — у охранников, которые в апреле отдавали по кредиту только 30%, а в октябре — уже 34%. Наименее закредитованными оказались россияне, работающие в IT (13,6%), телекоммуникациях (15,7%) и маркетинге (20%).