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В каких профессиях на кредиты тратят почти треть зарплаты
12:39, 28 октября 2019
Источник: Meduza
Национальное бюро кредитных историй
отчиталось
о показателях долговой нагрузки (сумма всех выплат по всем кредитам человека, поделенная на его среднемесячный доход) по основным отраслям. Расчеты
показали
, что во всех профессиях закредитованность с начала 2019 года выросла, сильнее всего — у охранников, которые в апреле отдавали по кредиту только 30%, а в октябре — уже 34%. Наименее закредитованными оказались россияне, работающие в IT (13,6%), телекоммуникациях (15,7%) и маркетинге (20%).
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