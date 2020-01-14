Российские банки в 2019 году отклонили более 60% заявок на кредиты

Доля одобренных российскими банками кредитных заявок в 2019 году упала до минимума за два года, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй ( ).

Одобрены были 36,9% от общего числа заявок, поданных физическими лицами на разные виды кредитов. Наиболее сильно число отказов, по данным НБКИ выросло перед новогодними праздниками. В декабре были одобрены менее трети (32,2%) заявок на кредиты.

О тенденции снижения числа одобренных заявок на кредиты, отмечает РБК, говорят и представители других крупных бюро кредитных историй.

Как отмечает издание, число отказов выросло из-за скромной динамики доходов населения, а также из-за политики Центробанка, который последнее время неоднократно предупреждал о росте рисков в сегменте розничного кредитования и кредитной нагрузки на россиян.

С 1 октября 2019 года в России действуют новые правила выдачи потребительских кредитов. Теперь банки рассчитывают показатель долговой нагрузки ( ) для каждого заемщика.

По итогам года последний раз реальные доходы россиян выросли в 2013 году на 4%. Последние несколько лет правительство ежегодно анонсирует рост реальных доходов, однако затем пересматривает прогноз. По последним данным, опубликованным Росстатом в декабре, рост реальных доходов россиян за первые девять месяцев 2019 года составил 0,8%.