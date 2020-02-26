СПЧ попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить сведения о пытках фигурантов дела «Сети»

Совет по правам человека при президенте РФ направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием расследовать жалобы на пытки от фигурантов .

«Фигуранты дела в ходе расследования жаловались на пытки со стороны сотрудников ФСБ России, в том числе на пытки электрическим током. Члены СПЧ ознакомились с частью материалов расследования по их заявлениям и склонны полагать, что расследование могло быть проведено неэффективно», — говорится в заявлении на сайте СПЧ.

Совет просит не только изучить сами материалы проверок по заявлениям о пытках, но также проверить, насколько были обоснованы отказы в возбуждении уголовных дел по ним.

В феврале, после вынесения приговора семерым фигурантам дела «Сети», в России развернулась общественная кампания в поддержку осужденных. Многие профессиональные сообщества выступили с открытыми письмами с требованием пересмотреть приговор из-за сообщений о пытках фигурантов дела.