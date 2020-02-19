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Кто подписал открытые письма в поддержку фигурантов дела «Сети»
10:46, 19 февраля 2020
Источник: Meduza
Суд в Пензе 10 февраля приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет по обвинениям в создании террористической организации. В ходе процесса его фигуранты неоднократно сообщали о том, что
их пытали сотрудники ФСБ
— именно показания, данные под пытками, стали основой обвинительного заключения. Все жалобы на пытки, поданные защитой в СК, фактически были проигнорированы. После вынесения приговора представители различных профессий начали подписывать открытые письма с требованием пересмотреть решение.
Фото в анонсе: Давид Френкель / AP / Scanpix / LETA
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