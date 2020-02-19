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Кто подписал открытые письма в поддержку фигурантов дела «Сети»

Источник: Meduza
Суд в Пензе 10 февраля приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет по обвинениям в создании террористической организации. В ходе процесса его фигуранты неоднократно сообщали о том, что <a href="https://meduza.io/feature/2020/02/10/figurantov-dela-seti-summarno-prigovorili-k-86-godam-kolonii-pochitayte-kak-sotrudniki-fsb-pytali-ih-i-vybivali-u-nih-pokazaniya" target="_blank">их пытали сотрудники ФСБ</a> — именно показания, данные под пытками, стали основой обвинительного заключения. Все жалобы на пытки, поданные защитой в СК, фактически были проигнорированы. После вынесения приговора представители различных профессий начали подписывать открытые письма с требованием пересмотреть решение.
Суд в Пензе 10 февраля приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет по обвинениям в создании террористической организации. В ходе процесса его фигуранты неоднократно сообщали о том, что их пытали сотрудники ФСБ — именно показания, данные под пытками, стали основой обвинительного заключения. Все жалобы на пытки, поданные защитой в СК, фактически были проигнорированы. После вынесения приговора представители различных профессий начали подписывать открытые письма с требованием пересмотреть решение.

Фото в анонсе: Давид Френкель / AP / Scanpix / LETA