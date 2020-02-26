Полицейского, признавшегося в подбросе наркотиков Ивану Голунову, перевели под домашний арест

Басманный суд Москвы перевел под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по . Об этом сообщает «Интерфакс».

С ходатайством о домашнем аресте в суд обратился СК. «По мнению следствия, степень раскаяния Коновалова столь высока, что опасаться его побега не стоит», — пишет Baza.

Коновалов признался, что подбросил Голунову психоактивное вещество во время задержания. Также он дал показания на своего начальника, бывшего главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором преступления.

Ляховец, Коновалов и еще трое бывших сотрудников МВД, задерживавшие Голунова, арестованы с 30 января. Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. Кроме Коновалова, вину также признал бывший оперативник Максим Уметбаев.

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