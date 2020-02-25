Baza: бывший полицейский рассказал, как подбросил наркотики Ивану Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов, арестованный по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, рассказал, как при задержании подбросил ему наркотики. Показания Коновалова опубликовала Baza.
По словам Коновалова, указание подбросить Голунову запрещенное к обороту вещество он получил в начале июня от своего начальника — главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца.
В день задержания журналиста 6 июня 2019 года полицейские установили за ним наблюдение. На автомобиле они проехали 400 метров за Голуновым от Петровского бульвара, 17, до бизнес-центра «Цветной». Там они вышли из машины, догнали журналиста, сообщили о задержании и в наручниках повели к автомобилю. Как рассказал Коновалов, он одной рукой держал Голунова, а другой открыл его рюкзак и подбросил наркотики.
Психоактивное вещество Коновалов, по его словам, взял «тайно, из другого уголовного дела», пишет Baza. Из какого именно, он не уточнил. Сверток с кокаином в квартиру Голунова, как сказал бывший полицейский, положил тоже он.
[Также] из квартиры изъяли электронные весы со следами N-метилэфедрона, но неясно, когда именно Коновалов успел их подкинуть.
Басманный суд Москвы 30 января арестовал Дениса Коновалова и еще четырех полицейских, задержавших Ивана Голунова в июне 2019 года. Их обвинили в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника Игоря Ляховца.