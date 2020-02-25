Baza: бывший полицейский рассказал, как подбросил наркотики Ивану Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов, арестованный по , рассказал, как при задержании подбросил ему наркотики. Показания Коновалова опубликовала Baza.

По словам Коновалова, указание подбросить Голунову запрещенное к обороту вещество он получил в начале июня от своего начальника — главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца.

В день задержания журналиста 6 июня 2019 года полицейские установили за ним наблюдение. На автомобиле они проехали 400 метров за Голуновым от Петровского бульвара, 17, до бизнес-центра «Цветной». Там они вышли из машины, догнали журналиста, сообщили о задержании и в наручниках повели к автомобилю. Как рассказал Коновалов, он одной рукой держал Голунова, а другой открыл его рюкзак и подбросил наркотики.

Психоактивное вещество Коновалов, по его словам, взял «тайно, из другого уголовного дела», пишет Baza. Из какого именно, он не уточнил. Сверток с кокаином в квартиру Голунова, как сказал бывший полицейский, положил тоже он.

Басманный суд Москвы 30 января арестовал Дениса Коновалова и еще четырех полицейских, задержавших Ивана Голунова в июне 2019 года. Их обвинили в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника Игоря Ляховца.