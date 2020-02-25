Юристы выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела «Сети»

Более 30 адвокатов подписали открытое письмо в поддержку фигурантов , осужденных на длительные сроки заключения по обвинению в создании террористической организации. Текст обращения опубликовал на сайте «МБХ медиа».

В письме юристы требуют, чтобы сообщения о пытках и фальсификациях в уголовном деле были тщательно проверены вышестоящими следственными органами. Для беспристрастной проверки предлагается привлечь следователей из других регионов России.

«Дело „Сети“ настолько важно в глазах российской общественности, что материалы проверки сообщений о возможных преступлениях, совершенных в ходе его расследования, должны быть в полном объеме опубликованы для всеобщего ознакомления. В этом случае граждане смогут самостоятельно оценить объективность и исчерпывающий характер этой проверки», — говорится в письме.