Юристы выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела «Сети»
Более 30 адвокатов подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети», осужденных на длительные сроки заключения по обвинению в создании террористической организации. Текст обращения опубликовал на сайте «МБХ медиа».
В письме юристы требуют, чтобы сообщения о пытках и фальсификациях в уголовном деле были тщательно проверены вышестоящими следственными органами. Для беспристрастной проверки предлагается привлечь следователей из других регионов России.
«Дело „Сети“ настолько важно в глазах российской общественности, что материалы проверки сообщений о возможных преступлениях, совершенных в ходе его расследования, должны быть в полном объеме опубликованы для всеобщего ознакомления. В этом случае граждане смогут самостоятельно оценить объективность и исчерпывающий характер этой проверки», — говорится в письме.
Отсутствие в открытом доступе объективной процессуальной информации по делу «Сети» недопустимо. В случае, если существующая сегодня ситуация останется без изменений, она нанесет невосполнимый урон взаимопониманию общества и государства.