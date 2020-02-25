В Госдуме предложили голосовать за поправки в Конституцию на Госуслугах

Портал Госуслуг и МФЦ предложили использовать для голосования по Конституции. Это предусматривает поступившая в Госдуму поправка к законопроекту об изменениях в основной закон страны.

«Для <…> общероссийского голосования могут быть использованы: портал Госуслуг, иные государственные информационные системы, многофункциональные центры <…> а также при наличии условий для его проведения — дистанционное электронное голосование», — приводит выдержки из документа думский комитет по госстроительству.

Голосование по Конституции будет не референдумом, а «всеобщим голосованием», формат которого законодательно пока не прописан. Поправка об использовании Госуслуг или МФЦ устраняет этот пробел.

Авторами поправки о процедуре голосования стали депутаты Госдумы Павел Крашениников и Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак и Светлана Горячева, уточнили в комитете.

Голосование, предположительно, проведут в будний день, который сделают выходным. Как следует из поправки о процедуре, дату назначит президент РФ Владимир Путин.