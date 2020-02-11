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Какие поправки нельзя внести в Конституцию? Версия сенатора Клишаса
07:09, 11 февраля 2020
Источник: Meduza
15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин
предложил
изменить Конституцию. Через пять дней законопроект о поправках
был внесен
в Госдуму, а через восемь —
принят
в первом чтении. Второе чтение законопроекта пока не назначено. Рабочая группа по подготовке поправок получает
много
разных предложений о том, как стоит переписать текст Конституции. Например,
патриарх Кирилл
хочет добавить туда упоминание в Боге,
президент РАН
— о приоритетном развитии науки,
жители Югры
— о «народе-победителе». Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, член Совет Федерации Андрей Клишас
рассказал
«Коммерсанту», что, по его мнению, точно нельзя добавить в Конституцию.
Фото в анонсе: Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA
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