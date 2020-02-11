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Какие поправки нельзя внести в Конституцию? Версия сенатора Клишаса

Источник: Meduza
15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин <a href="https://meduza.io/short/2020/01/15/putin-predlozhil-perepisat-konstitutsiyu-rossii-vot-chto-imenno-on-hochet-sdelat" target="_blank">предложил</a> изменить Конституцию. Через пять дней законопроект о поправках <a href="https://meduza.io/news/2020/01/20/putin-vnes-v-dumu-zakonoproekt-o-popravke-k-konstitutsii" target="_blank">был внесен</a> в Госдуму, а через восемь — <a href="https://meduza.io/news/2020/01/23/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-popravkah-v-konstitutsiyu" target="_blank">принят</a> в первом чтении. Второе чтение законопроекта пока не назначено. Рабочая группа по подготовке поправок получает <a href="https://www.pnp.ru/politics/krasheninnikov-rasskazal-skolko-popravok-postupilo-k-zakonoproektu-o-popravkakh-v-konstituciyu.html" target="_blank">много</a> разных предложений о том, как стоит переписать текст Конституции. Например, <a href="https://meduza.io/short/2020/02/01/patriarh-kirill-predlozhil-upomyanut-boga-v-konstitutsii-rf-tsitata" target="_blank">патриарх Кирилл</a> хочет добавить туда упоминание в Боге, <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4242692" target="_blank">президент РАН</a> — о приоритетном развитии науки, <a href="https://ria.ru/20200130/1564074702.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews" target="_blank">жители Югры</a> — о «народе-победителе». Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, член Совет Федерации Андрей Клишас <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4250816" target="_blank">рассказал</a> «Коммерсанту», что, по его мнению, точно нельзя добавить в Конституцию.
15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Через пять дней законопроект о поправках был внесен в Госдуму, а через восемь — принят в первом чтении. Второе чтение законопроекта пока не назначено. Рабочая группа по подготовке поправок получает много разных предложений о том, как стоит переписать текст Конституции. Например, патриарх Кирилл хочет добавить туда упоминание в Боге, президент РАН — о приоритетном развитии науки, жители Югры — о «народе-победителе». Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, член Совет Федерации Андрей Клишас рассказал «Коммерсанту», что, по его мнению, точно нельзя добавить в Конституцию.

Фото в анонсе: Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA