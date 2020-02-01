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Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции РФ. Цитата

Источник: Meduza
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил, чтобы в Конституцию РФ, в которую <a href="https://meduza.io/feature/2020/01/29/putin-reshil-radikalno-perepisat-konstitutsiyu-rossii-meduza-publikuet-polnyy-tekst-novoy-konstitutsii-s-kommentariyami-k-kazhdoy-popravke" target="_blank">планируют внести изменения</a>, добавили упоминание о Боге. Кирилл заявил на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации, что большинство россиян верит в Бога, причем, по его словам, это не только православные, но и мусульмане и «многие другие».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил, чтобы в Конституцию РФ, в которую планируют внести изменения, добавили упоминание о Боге. Кирилл заявил на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации, что большинство россиян верит в Бога, причем, по его словам, это не только православные, но и мусульмане и «многие другие».

Фото в анонсе: Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA