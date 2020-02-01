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Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции РФ. Цитата
15:24, 1 февраля 2020
Источник: Meduza
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил, чтобы в Конституцию РФ, в которую
планируют внести изменения
, добавили упоминание о Боге. Кирилл заявил на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации, что большинство россиян верит в Бога, причем, по его словам, это не только православные, но и мусульмане и «многие другие».
Фото в анонсе: Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA
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