Пескова спросили, почему поправки в Конституцию продиктованы жизнью. Он ответил про правовые байпасы

Агентство «Москва»

«Коммерсант FM»: Владимир Путин вчера заявил, что поправки в Конституцию продиктованы жизнью. Также он сказал, что за время его работы на посту президента и главы правительства стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны работать. Не могли бы в Кремле прояснить, чьей именно жизнью продиктованы поправки и какие именно вещи не работают так, как должны?

Дмитрий Песков: Президент, собственно, уже неоднократно разъяснял ситуацию, когда у нас, например, зафиксирована законом индексация, но потом в итоге де-факто в других актах эта индексация исключается, или отменяется, или сокращается в определенные годы. Конечно, закрепление такого параметра, как индексация, в основном законе — что, кстати, для государства является существенной финансовой нагрузкой, но тем не менее государство к этому готово — и закрепление в основном законе уже не позволит делать какие-то правовые с тем, чтобы в тот или иной год эту индексацию отменить. Ну и много-много других примеров. Вот что имел в виду президент.

«Коммерсант FM»: А политическая часть поправок, касающаяся судебной системы, Госсовета? Тоже что-то не так работает?

Дмитрий Песков: Речь идет о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, в том числе в недрах политической системы.

«Коммерсант FM»: А почему президент считает, что если изменить Конституцию, то эти вещи заработают лучше?

Дмитрий Песков: Не понял вопроса. Он, собственно, выступил с инициативой для того, чтобы улучшить в целом функционирование политической системы с учетом уровня ее развитости. Он об этом неоднократно говорил. Цель одна — это по-прежнему идти по пути развития социально ориентированного государства и обеспечить поступательное качественное развитие всей нашей государственной системы. Совершенствование государственной системы.