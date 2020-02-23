Число заразившихся коронавирусом в Китае приблизилось к 77 тысячам человек. В остальном мире заболели 1788 человек

По состоянию на утро 23 февраля в Китае зарегистрированы 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране составляет 76936 человек, сообщает национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За сутки от болезни умерли 97 человек, а всего с момента начала эпидемии — 2442 человека.

2230 человек за сутки успешно излечились от COVID-19 в Китае, а всего — 22888 человек.

В остальном мире, по подсчетам газеты South China Morning Post, коронавирусом заразились 1788 человек, в основном в Японии и Южной Корее. За пределами Китая от болезни умерли 20 человек.