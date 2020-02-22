В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Общее число погибших в мире превысило 2300 человек

По всему миру от новой коронавирусной инфекции умерли 2360 человек, сообщает американский университет Джона Хопкинса.

За последние сутки в Китае от нового вируса умерли 109 человек, в остальных странах — восемь человек. Одной из жертв стал 78-летний житель Италии. Это первая смерть от коронавируса в стране и вторая в Европе.

Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 77 тысяч человек (из них почти 76 тысяч в Китае).