Суд отклонил иск сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова о запрете на связь. Ему не разрешают звонить из воинской части на Новой Земле
Архангельский гарнизонный военный суд отклонил иск защиты сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова об отмене запрета на телефонную связь. Об этом «Медиазоне» сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
«[Юрист Алексей] Молокоедов вышел на связь, позвонил, но все, что мы знаем — это что суд шел два дня, и решение — что запрета на связь не было», — сказала Ярмыш.
В твиттере она пояснила, что суд прислушался к Минобороны, которое отрицало запрет на телефонную связь для Шаведдинова. Алексей Навальный утверждал, что сотруднику ФБК не разрешают никому звонить.
В конце декабря дома у Руслана Шаведдинова прошел обыск, после чего сотрудника ФБК доставили на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане для прохождения воинской службы. ФБК заявил о похищении Шаведдинова, военный комиссариат назвал его отправку в армию законной.