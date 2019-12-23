Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова забрали на допрос. В ФБК заявили, что ему отключили мобильную связь

У Руслана Шаведдинова — сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального — прошел обыск. Об этом сообщил сам Навальный.

Позднее руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что Шаведдинова увезли на допрос в СК. «Дверь выломали, лишили права на юридическую помощь и звонок», — добавил Гимади.

По словам Навального, Шаведдинов уже несколько часов не выходит на связь. Гимади сообщил, что Шаведдинову отключили мобильную связь: при звонке на его сотовый слышно сообщение «Обслуживание абонента временно приостановлено».

С чем связаны претензии СК к Шаведдинову, неизвестно.

В августе 2019 года СК возбудил уголовное дело об отмывании денег против сотрудников ФБК. По версии следствия, они вносили на счета фонда средства, приобретенные преступным путем. В рамках дела в штабах Навального по всей стране прошли обыски, счета многих сотрудников фонда были заблокированы.

В октябре Минюст внес ФБК в список «иностранных агентов», так как обнаружил три платежа из-за границы. Несмотря на то, что в этот момент ФБК не мог управлять своими счетами из-за ареста, суд признал это решение законным.