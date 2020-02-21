В Москве начали использовать систему распознавания лиц для контроля карантина по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте, что в Москве используют , чтобы контролировать людей, помещенных под карантин из-за распространения .

По состоянию на 21 февраля, под двухнедельный карантин поместили около 2500 человек. Всех, кто прибывает в Москву из КНР, изолируют по месту жительства или пребывания, например, в гостиницах. Тех, у кого обнаружили высокую температуру или другие симптомы заболевания, госпитализируют.

Собянин рассказал, что камеры видеонаблюдения использовались, когда у гражданки Китая после прилета в Москву ошибочно обнаружили коронавирус. Мэр назвал это лабораторной ошибкой. По его словам, гражданку Китая госпитализировали, а ее соседку по квартире изолировали дома. Камеры видеонаблюдения показали, что эта женщина нарушала режим изоляции, встретившись во дворе дома со знакомым. Система видеоаналитики также позволила установить водителя такси, который вез гражданку Китая из аэропорта.

Сергей Собянин добавил, что «мониторинг прибывших из Китая» проводят сотрудники метрополитена, «Мосгортранса» вместе с полицией и скорой помощью.

Начиная с 20 февраля, гражданам Китая запрещен въезд в Россию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в КНР.