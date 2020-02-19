Профсоюз рассказал о поручении диспетчерам «Мосгортранса» вызывать полицию из-за китайцев в транспорте. «Мосгортранс» это отрицает

Диспетчерам «Мосгортранса» поручили вызывать полицию, если им поступит сигнал о нахождении в общественном транспорте китайцев. Об этом «МБХ медиа» сообщил глава Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.

Поручение содержалось в письме, которое получили сотрудники «Мосгортранса». Дашков показал «МБХ медиа» скриншот этого письма. «При поступлении от водителя автобуса, троллейбуса, трамвая, электробуса информации о нахождении в салоне… лица китайской национальности, диспетчер ОАДУ должен вызвать по адресу, указанному водителем, наряд полиции», — сказано в послании. В теме письма указано «Короновирус» (орфография сохранена).

Ранее скриншот письма с таким текстом опубликовал пользователь твиттера Малолетний Алексей. С официального аккаунта «Мосгортранса» ответили, что это фейк. Заместитель начальника центральной диспетчерской «Мосгортранса» Василий Уваров, который указан отправителем письма, заявил «МБХ медиа», что впервые слышит о таком документе.

Юрий Дашков также предоставил «МБХ медиа» фотографию устройства связи с диспетчером, которое установлено у водителей «Мосгортранса». На дисплее выведено указание о китайцах. Другое фото аналогичного устройства и с аналогичным указанием опубликовало издание «Варламов.ру».

С 20 февраля гражданам Китая запрещен въезд в Россию из-за коронавируса. Студентов из Китая, которые учатся в российских вузах, будут обучать дистанционно.

Ранее для борьбы с коронавирусом Россия частично закрыла границу с Китаем, прекратила железнодорожное сообщение между двумя странами и ограничила авиасообщение.

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