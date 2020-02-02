Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия с 3 февраля на неопределенное время приостановит пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Такое решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту РФ Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса.
С 31 января железнодорожное сообщение России с Китаем было ограничено.
Временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд № ¾ Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог»; поезд № 320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин; беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва — Забайкальск.
С 31 января Россия частично закрыла границу с Китаем, а с 1 января ограничила авиасообщение между двумя странами.
31 января российские власти сообщили о двух случаях заражения коронавирусом. Заболевшие — граждане Китая, их состояние оценивается как удовлетворительное.