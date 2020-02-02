Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия с 3 февраля на неопределенное время приостановит пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Такое решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту РФ Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса.

С 31 января железнодорожное сообщение России с Китаем было ограничено.

С 31 января Россия частично закрыла границу с Китаем, а с 1 января ограничила авиасообщение между двумя странами.

31 января российские власти сообщили о двух случаях заражения коронавирусом. Заболевшие — граждане Китая, их состояние оценивается как удовлетворительное.