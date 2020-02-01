Военные вывезут россиян из Китая. В Москву не пускают иностранные самолеты из центра распространения коронавируса Что случилось за день после обнаружения вируса в России

Сотрудницы санитарно-эпидемиологического контроля в противочумных костюмах в терминале F аэропорта Шереметьево, 31 января 2020 года Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA

Самолеты Воздушно-космических сил 3-4 февраля начнут вывозить россиян из Китая из-за . О подготовке к эвакуации россиян из города Ухань, где находится эпицентр эпидемии, было объявлено 31 января. Ожидалось, что операция начнется 1 февраля, но, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эвакуацию перенесли, чтобы Китай и Россия смогли согласовать полетную информацию.

ВКС присоединятся к эвакуации по приказу президента Владимира Путина. Песков сообщил, что российских граждан вывезут «из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом». Для этого используют пять самолетов ВКС. Россиян будут сопровождать военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами, сообщили в Минобороны. После возвращения на родину россиян, находившихся в Китае, поместят под 14-дневный карантин.

На Дальний Восток начали возвращаться россияне, находившиеся в Китае. Их вывозят из страны на автобусах. В Амурскую область 1 февраля вернулись 165 человек, в Приморский край — 58 человек, в Забайкалье — 14. При пересечении границы их проверили сотрудники Роспотребнадзора — заболевших нет. Никого из них не поместили под карантин. Карантинные мероприятия будут проводить только в отношении граждан Китая, имеющих вид на жительство в РФ.

В Москву не пустили самолет с гражданами Германии, летевший из Ухани. Российские власти не дают иностранным самолетам, вывозящим людей из Ухани, разрешение совершать технические посадки в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В итоге самолет со 126 пассажирами приземлился в Хельсинки, после смены экипажа он должен отправиться во Франкфурт.

Двое граждан Китая, у которых в России обнаружили коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что китайские граждане с первого дня пребывания в России находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Люди, с которыми контактировали заболевшие, также находятся в больницах. Новых заболевших нет. В Забайкальском крае и Тюменской области, где зарегистрировали первые случаи заражения, отменены занятия в школах.

В России вводят режим усиленной дезинфекции для общепита и мест продажи продуктов. Такое постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Организовать усиленный дезинфекционный режим должны власти регионов совместно с предпринимателями.

В вузе Тюмени усилили санитарный контроль после того, как у студентки обнаружили коронавирус. В корпусах и общежитиях Тюменского индустриального университета каждые три часа проветривают и обрабатывают помещения. Китайским студентам, обучающимся в вузе, продлили каникулы до начала марта.

Журналисты не нашли в аптеках Москвы все рекомендованные препараты для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, в Росздравнадзоре с наблюдениями журналистов не согласны. Минздрав ранее посоветовал принимать для лечения препараты «Рибавирин», «Лопинавир/Ритонавир» и рекомбинантный интерферон бета-1b. Как сообщает «Интерфакс», в аптеках есть только интерферон бета-1b, но в некоторых аптечных сетях нет и его. В Росздравнадзоре по Москве и Московской области заявили, что дефицита лекарств нет. «Новая газета» отметила, что Минздрав рекомендовал препараты, которые обладают серьезными побочными действиями. «Их могут назначать только врачи, только при тяжелом течении болезни и только в условиях стационара» , — сказала изданию врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

Регулярные перелеты в Китай ограничили, Минтранс призвал россиян не ездить в страну «без крайней необходимости». Регулярные рейсы остались на направлениях из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Российским авиакомпаниям разрешили выполнять чартерные рейсы в Китай вместо регулярных. Из-за этого возможны изменения в расписании полетов.

Александр Бакланов