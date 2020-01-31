Российским авиакомпаниям разрешили чартерные рейсы в Китай вместо регулярных

Регулярные авиаперевозчики с рейсами в Китай с 1 февраля перейдут на чартерный режим работы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс.

«Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Колл-центрам авиакомпаний выдадут памятки для пассажиров.

Днем 31 января Россия ограничила авиасообщения с Китаем с 1 февраля с одним исключением: «Аэрофлот» продолжит летать регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. «Аэрофлот» в сообщении Минтранса, если верить «Интерфаксу», не упоминается отдельно.

Кроме того, четырем китайским авиакомпаниям разрешили продолжать полеты в Москву. Все рейсы будут выполняться только из терминала F аэропорта Шереметьево.