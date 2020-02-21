В Екатеринбурге на коронавирусный карантин принудительно отправили двух детей

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил два иска Роспотребнадзора, настаивавшего на принудительной госпитализации двух девочек, вернувшихся в начале февраля из Китая.

Как сообщает 66.ru, суд постановил поместить на карантин по коронавирусу девочек в возрасте двух и четырех лет. Znak.com пишет, что одной из них три года, возраст второго ребенка издание не уточняет. Детей госпитализируют до 26 февраля.

2 февраля семья девочек вернулись в Россию с острова Хайнань в Китае. 13 февраля родители обратились в больницу из-за симптомов ОРВИ у одного из детей. Врач потребовал госпитализировать ребенка и пройти медосмотр, но мать отказалась. После этого Роспотребнадзор подал иск в суд.

По последним данным, коронавирусной инфекций COVID-19 в мире заболели более 76 тысяч человек, из них 75 тысяч — в Китае. С начала эпидемии умерли 2250 человек.