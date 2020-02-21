Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Китае превысило 75 тысяч человек

По состоянию на утро 21 февраля в Китае зарегистрированы 889 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает национальная комиссия по здравоохранению КНР. Общее число заболевших в стране составляет 75 тысяч 465 человек.

За сутки от болезни погибли 118 человек, а в общей сложности — 2236 человек.

Еще 2109 пациентов излечились и выписаны из больниц. За все время с начала эпидемии в КНР выздоровели 18 тысяч 264 человека.

В остальном мире коронавирус диагностирован у более тысячи человек, в основном — в Японии. За пределами Китая от болезни погибли 11 человек.