СК попросил отпустить из СИЗО фигуранта дела Голунова, давшего показания на своего начальника

Следственный комитет попросил суд перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

По сведениям адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы Голунова, судебное заседание пройдет 26 февраля в Басманном суде Москве.

Денис Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором преступления. По словам Коновалова, именно Ляховец дал ему указания подбросить Голунову наркотики.

Всего обвиняемыми по делу Голунова проходят пять бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы. Сейчас все они находятся под арестом.

Кроме Коновалова, частично признал вину Максим Уметбаев — в применении насилия к задержанному Голунову. Остальные фигуранты дела вину не признают.