Полицейский, обвиняемый по делу Ивана Голунова, дал показания на своего начальника

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по журналиста «Медузы» Ивана Голунова, признал вину и дал показания на своего начальника Игоря Ляховца. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Ляховца Алексей Коврижкин.

«Полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики», — сказал он, добавив, что Ляховец не признает свою вину и отрицает обвинения.

По мнению Коврижкина, признания Коновалова связаны с «оказанным на него давлением со стороны следствия». Подробностей адвокат не привел.

Басманный суд Москвы 30 января арестовал пятерых полицейских, задержавших Голунова в июне 2019 года. Их обвинили в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.

Игорь Ляховец — бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы, его следствие считает организатором преступления.