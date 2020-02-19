Президент РФ Владимир Путин поделился мнением о жизни россиян в условиях крайне низких доходов. Об этом он сказал 19 февраля в беседе с жителями Санкт-Петербурга после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку.

«Думаю, очень трудно», — сказал президент, отвечая на вопрос женщины, как, по мнению президента, ей живется на зарплату в 10 800 рублей. Когда она рассказала, что у ее знакомого инвалида II группы пенсия 3 800 рублей, президент признал, что прожить на эти деньги невозможно.

В ответ на жалобу женщины на высокие коммунальные услуги, за которые она платит 4 000 рублей, Путин заметил, что в других странах видел «разваленные дома», которые разрушаются из-за законов, не позволяющих повышать квартплату и выселять неплательщиков.

В России на первый квартал 2020 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда установлены в размере 12 130 рублей. По данным Росстата, за чертой бедности (то есть с доходами ниже этой суммы) живут 19 миллионов россиян (почти 13% населения).