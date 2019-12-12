Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

С 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей в месяц, что равно прожиточному минимуму за второй квартал 2019-го.

МРОТ и прожиточный минимум уравняли в 2019 году. Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 12,9%, или 18,9 миллиона человек. По сравнению с 2017-м бедных стало меньше благодаря тому, что государство дважды повысило МРОТ.