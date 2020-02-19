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20 лет со дня смерти Анатолия Собчака. Путин возложил цветы к его памятнику. Фотография

Источник: Meduza
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге<a href="https://tass.ru/obschestvo/7796783" target="_blank"> возложил цветы</a> к памятнику бывшему мэру города Анатолию Собчаку. 19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти Собчака. В церемонии также участвовали вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, руководитель Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Перед приездом Путина вокруг памятника Собчаку установили защитные пластиковые экраны. Такие же конструкции можно было видеть, когда Путин открывал памятники <a href="https://meduza.io/short/2019/10/29/vladimir-putin-otkryl-pamyatnik-evgeniyu-primakovu-u-zdaniya-mid-v-moskve-fotografiya" target="_blank">Евгению Примакову</a> и <a href="https://meduza.io/short/2018/12/11/v-moskve-otkryli-pamyatnik-aleksandru-solzhenitsynu-fotografiya" target="_blank">Александру Солженицыну</a>.
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге возложил цветы к памятнику бывшему мэру города Анатолию Собчаку. 19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти Собчака. В церемонии также участвовали вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, руководитель Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Перед приездом Путина вокруг памятника Собчаку установили защитные пластиковые экраны. Такие же конструкции можно было видеть, когда Путин открывал памятники Евгению Примакову и Александру Солженицыну.
Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA