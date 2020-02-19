Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
20 лет со дня смерти Анатолия Собчака. Путин возложил цветы к его памятнику. Фотография
12:22, 19 февраля 2020
Источник: Meduza
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге
возложил цветы
к памятнику бывшему мэру города Анатолию Собчаку. 19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти Собчака. В церемонии также участвовали вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, руководитель Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Перед приездом Путина вокруг памятника Собчаку установили защитные пластиковые экраны. Такие же конструкции можно было видеть, когда Путин открывал памятники
Евгению Примакову
и
Александру Солженицыну
.
Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA
Напишите нам