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Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову у здания МИД в Москве. Фотография

Источник: Meduza
В Москве открыли памятник Евгению Примакову. На торжественной церемонии открытия, в числе прочих, присутствовал президент РФ Владимир Путин (справа) и вдова Евгения Примакова Ирина. Монумент в сквере напротив здания МИД на Смоленской площади установили к 90-летию со дня рождения Примакова. Автор памятника - Георгий Франгулян. В центре композиции фигура Примакова, вокруг — четыре обелиска, <a href="https://tass.ru/obschestvo/7056636" target="_blank">символизирующие</a> разные направления его деятельности, — науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве. Примаков в разные годы возглавлял правительство, МИД и СВР, а также был членом президиума РАН.
В Москве открыли памятник Евгению Примакову. На торжественной церемонии открытия, в числе прочих, присутствовал президент РФ Владимир Путин (справа) и вдова Евгения Примакова Ирина. Монумент в сквере напротив здания МИД на Смоленской площади установили к 90-летию со дня рождения Примакова. Автор памятника - Георгий Франгулян. В центре композиции фигура Примакова, вокруг — четыре обелиска, символизирующие разные направления его деятельности, — науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве. Примаков в разные годы возглавлял правительство, МИД и СВР, а также был членом президиума РАН.
Михаил Метцель / ТАСС