Xiaomi согласилась предустанавливать российское ПО на свои устройства

Китайская компания Xiaomi готова выполнять требования законодательства о предустановке российского программного обеспечения.

«Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», — заявили RNS в пресс-службе компании.

Подобная практика «уже тщательно отработана и активно применяется компанией», добавили в Xiaomi.

Ранее о своем согласии предустанавливать российское ПО также заявляли в южнокорейской корпорации Samsung.

В декабре 2019 года власти России обязали производителей смартфонов, компьютеров, планшетов и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на них российские приложения, в частности, антивирус, навигатор, поисковик, программу доступа к госуслугам и платежные системы.

Неформально закон о предустановке российского ПО назвали «законом против Apple». Компания не предустанавливает в операционной системе iOS сторонние приложения и предупреждала, что в случае принятия закона может пересмотреть свою бизнес-модель в России.