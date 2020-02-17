Samsung заявила о готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства

Корпорация Samsung Electronics готова исполнять закон о предустановке российского ПО. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе российского офиса Samsung.

«Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям», — заявили в Samsung.

Компания заверила, что закон о предустановке российского ПО не повлияет на продолжение ее работы в России.

В декабре 2019 года власти России обязали производителей смартфонов, компьютеров, планшетов и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на них российские приложения, в частности, антивирус, навигатор, поисковик, программу доступа к госуслугам и платежные системы.

Неформально закон о предустановке российского ПО назвали «законом против Apple». Компания не предустанавливает в операционной системе iOS сторонние приложения и предупреждала, что в случае принятия закона может пересмотреть свою бизнес-модель в России.