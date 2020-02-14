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Какие приложения ФАС хочет предустанавливать на телефоны в России. Список

Источник: Meduza
Федеральная антимонопольная служба <a href="https://www.pnp.ru/economics/fas-predstavila-proekt-po-predustanovke-otechestvennogo-po-na-smartfony-i-planshety.html" target="_blank">представила</a> список российских приложений, которые предлагается в обязательном порядке <a href="https://meduza.io/news/2020/01/23/fas-opredelilas-so-spiskom-prilozheniy-dlya-predustanovki-v-ramkah-zakona-o-rossiyskom-po" target="_blank">предустанавливать</a> на телефоны, планшеты и умные телевизоры, продаваемые в России. В ФАС не назвали конкретных приложений, поскольку это нарушает закон о конкуренции, но <a href="https://meduza.io/short/2020/01/24/formiruyuschie-prioritet-duhovno-nravstvennyh-tsennostey-kakie-prilozheniya-budut-predustanavlivat-na-smartfony-rossiyan" target="_blank">ранее в службе говорили</a>, что они должны быть популярными, безопасными и формировать «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Федеральная антимонопольная служба представила список российских приложений, которые предлагается в обязательном порядке предустанавливать на телефоны, планшеты и умные телевизоры, продаваемые в России. В ФАС не назвали конкретных приложений, поскольку это нарушает закон о конкуренции, но ранее в службе говорили, что они должны быть популярными, безопасными и формировать «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Фото в анонсе: BigTunaOnline / Shutterstock.com