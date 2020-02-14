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Какие приложения ФАС хочет предустанавливать на телефоны в России. Список
17:41, 14 февраля 2020
Источник: Meduza
Федеральная антимонопольная служба
представила
список российских приложений, которые предлагается в обязательном порядке
предустанавливать
на телефоны, планшеты и умные телевизоры, продаваемые в России. В ФАС не назвали конкретных приложений, поскольку это нарушает закон о конкуренции, но
ранее в службе говорили
, что они должны быть популярными, безопасными и формировать «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Фото в анонсе: BigTunaOnline / Shutterstock.com
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