ФАС определилась со списком приложений для предустановки по закону о российском ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала список приложений для реализации о предустановке российского ПО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно плану ФАС, закон будет реализован в несколько этапов. С 1 июля 2020 года предустановка российского софта станет обязательной для смартфонов, с 2021 года — для планшетов, с 2022 года — для компьютеров, с 2023 года — для smart-TV.

На смартфоны надо будет устанавливать антивирус, навигатор, поисковик, программу доступа к госуслугам и платежные системы. Примерно такие же программы должны быть на планшетах и компьютерах. Также на планшеты, компьютеры и smart-TV нужно будет установить аудиовизуальные сервисы и сервисы для просмотра каналов .

Как рассказал источник РБК, ФАС не будет создавать перечень конкретных приложений от конкретных разработчиков, поскольку это нарушает закон о конкуренции. Производители гаджетов будут сами выбирать софт исходя из требований. Их три: приложение должно распространяться на территории РФ, право на него должно принадлежать российскому лицу, а разработчик не должен был нарушать закон о персональных данных в течение последних пяти лет.